Bayramın İlk Gününde Kurbanlıkların Yarısı Satıldı

Bayramın ilk gününde kurbanlıkların yarısı satıldı

TRABZON - Trabzon'un Akyazı mevkiinde kurulan kurban pazarına Türkiye'nin farklı illerinden getirilen kurbanlıkların hemen hemen yarısı bayramın ilk gününde satıldı.

Akyazı mevkiinde kurulan kurban pazarında bayramın ilk gününde kurbanlıkların yarısı satıldı. Satıcılar, fiyatların geçen seneye göre hemen hemen aynı olduğunu belirtirken, bazıları ise satışların geçen seneye göre daha iyi olduğunu söyledi.

Gümüşhane'den getirdiği kurbanlıkların hepsini sattığını belirten Vedat Edis adlı satıcı, pazardaki kurbanlıkların hemen hemen yarısının satıldığını belirterek fiyatların normal olduğunu söyledi. Edis, "Gümüşhane'den getirdiğimiz 18 hayvanın hepsini sattık. Bazı arkadaşlarım henüz satamadı. Satışlarımız geçen seneye göre daha iyiydi. Burada yaklaşık 3 bin hayvandan bin 500'ü satıldı diyebiliriz. Fiyatlar ise normaldi" dedi.

Bayburt'tan getirdiği hayvanlarının çoğunu sattığını belirten Yaşar Durmuş adlı satıcı ise geçen seneki satışların daha iyi olduğunu ifade ederek, "Bayburt'tan 64 tane getirdik. İlk günde yarı yarıya sattık. Bu sene satışlar geçen seneye göre iyi değildi. Geçen sene daha iyi satıldı, bu sene pek satılmadı. Geçen sene hiç kalmamıştı. Fiyatlar normaldi, neredeyse geçen seneki fiyatların aynısıydı" diye konuştu.