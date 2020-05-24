Bayramın ilk gününde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar özgürlüğün tadını çıkarttı
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Bayramın ilk gününde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar özgürlüğün tadını çıkarttı

Bayramın ilk gününde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar özgürlüğün tadını çıkarttı Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar özgürlüğün ve bayramın tadını parklarda çıkarttı.

Bayramın ilk gününde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar özgürlüğün tadını çıkarttı
24.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:21

Bayramın ilk gününde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar özgürlüğün tadını çıkarttı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar özgürlüğün ve bayramın tadını parklarda çıkarttı.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma izni verildi. Ramazan Bayramının ilk gününe denk gelen saat 14: 00 20: 00 arası izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar özgürlüğün tadını çıkarttı. Saat 14.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşlar sahil yolunda yürümeyi tercih etti. Deniz kenarında gezen vatandaşlar, gölgelerdeki banklarda adeta özgürlüğün tadını çıkarttı. Gazipaşa Caddesi'ndeki İsmetpaşa Parkı'na gelen vatandaşlar burada da ağaç gölgesinde oturdu. 2 aydan bu yana evde durduklarını anlatan vatandaşlar, sokağa çıkıp yürümekten mutluluk duyduklarını belirttiler. Bazı vatandaşlar ise bir süre gezdikten sonra dinlenmek ve yeniden sokağa çıkmak üzere evine gitti. Sokağa çıkma izni saat 20.00 itibarıyla sona erecek.

Öte yandan Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri caddelerde dolaşarak kolonya ve şeker ikram ederek 65 üstü vatandaşların bayramlarını kutladı.

Kaynak: İHA

Manşet

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