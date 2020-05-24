BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM
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BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ RAMAZAN Bayramının birinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM
24.05.2020 08:20 | Son Güncelleme: 24.05.2020 08:20

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ RAMAZAN Bayramının birinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ramazan Bayramının ilk gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında Ramazan Bayramı'nın birinci günü olması sebebiyle diğer günlere oranla araç sayısının daha az olduğu görüldü. Polis ekipleri geçen araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişince film çekimi yapıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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