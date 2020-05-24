Bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Kadıköy'de güneşin tadını çıkardılar...
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Bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Kadıköy'de güneşin tadını çıkardılar...

İdris TİFTİKCİ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ-Halil YILMAZ/ Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı çıktı.

Bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Kadıköy'de güneşin tadını çıkardılar...
24.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:58

İdris TİFTİKCİ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ-Halil YILMAZ/ Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı çıktı. Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne gelen vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların Bağdat Caddesi'nde oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar üçüncü kez dışarı çıktı. Ramazan Bayramı'nın birinci gününde güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti. Kimileri banklarda oturdu kimileri ise yürüyüş yaptı. Bazı yaşlı vatandaşlara dışarıda çocukları eşlik etti. Kızıyla caddede yürüyüş yapan bir kişi, "Dışarıya tabi ki özlem vardı. Çok zaman oldu. Çok güzel uyduk kurallara hiç dışarı çıkmadık. Çok mutluyuz bugün. Kızımla yürüyüşe çıktık. Sonra onu bırakacağım, saat 20.00'ye kadar olduğu için evde torunum var, onunla çıkacağız bir iki saat de." dedi.

"TORUNUMU 2 METRE UZAKTAN SEYREDECEĞİM"

Dışarıda sevdikleriyle bayramlaşmak için alternatif teknikler bulan bir vatandaş ise, "Koşacağım, torunumu 1 metre değil 2 metre uzaktan seyredeceğim. Özlem var, uzaktan öpücük var. Her şey var ama maske burada. Kendimizi koruyacağız. Dirseklerle ayaklarla götürüyoruz işi. İnşallah 15 gün sonra bunlar da bitecek. Sağlık Bakanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel götürüyorlar bu süreci." dedi.65 yaş ve üzeri vatandaşların Bağdat Caddesi'nde oluşturduğu yoğunluk ise havadan da görüntülendi.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUKCaddebostan Sahili'nde de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüş yaptı. Bir haftanın ardından dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar park ve sahillerde açık havanın tadını çıkardı. Güzel havanın tadını çıkaran Yağmur Berk "Ramazan bayramının buruk geçti. Sevdiklerimizle bir arada olamadık, ailelerimizden  uzaktayız . Bugünkü fırsatla deniz kenarına gelebilip temiz hava alabiliyoruz"diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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