Bayramın ilk günü Maltepe sokakları tulum ve davul sesiyle şenlendi
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Bayramın ilk günü Maltepe sokakları tulum ve davul sesiyle şenlendi

Bayramın ilk günü Maltepe sokakları tulum ve davul sesiyle şenlendi Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramının ilk gününde vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ederken, müzisyen Filiz İlkay tutumuyla Maltepe sokaklarına çıkarak vatandaşlara konser verdi.

24.05.2020 20:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:12

Bayramın ilk günü Maltepe sokakları tulum ve davul sesiyle şenlendi

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramının ilk gününde vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ederken, müzisyen Filiz İlkay tutumuyla Maltepe sokaklarına çıkarak vatandaşlara konser verdi. Maltepeliler davulun da eşlik ettiği müzik performansıyla moral buldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Maltepe sokakları tulum ve davul sesiyle buluştu. Müzisyen Filiz İlkay tulumuyla, halk dansları eğitmeni Erhan Zaza davuluyla Maltepe sokaklarını tek tek gezerek muhteşem parçaları evlerinde kalmaya devam eden vatandaşlar için çaldı. Vatandaşlar, evlerinin camlarından ve balkonlarından dans ederek eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise kapılarının önlerine çıkarak dans etti. Öte yandan Maltepe Belediyesi'ne bağlı folklor ekibi de sokakları dolaşarak vatandaşlara dans ve müzik performansı sergiledi. Maltepeli vatandaşların şarkılara eşlik ederek dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

"Bu dönemde müzik ilaç gibi geliyor"

Müzisyen Filiz İlkay, "Öncelikle herkesin Ramazan Bayramını kutlarım. İnşallah daha güzel günlerde birlikte oluruz. Biz de sokaklardan balkonlarında olan vatandaşlara Maltepe Belediyemiz aracılığıyla moral vermeye çalışıyoruz. Bizim için de iyi oluyor müzisyen olarak bu günlerde. Hem enstrümanımızı çalmamız için de fırsat oluyor. Hem de insanlara bir nebze neşe katıyorsak ne mutlu. Genelde çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar hayatlarında ilk kez bir pandemi süreciyle karşılaştı. Bu nedenle deşarj olmaya, stres atmaya ihtiyaç oluyor. Müzik ve sanat da bu anlamda bence ilaç gibi geliyor" dedi. Halk dansları eğitmeni Erhan Zaza, "Davulu seviyorum. Biz sokağın ritmini oluşturduk" diye konuştu.

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara, "Biz dün de sokaklardaydık. Maltepemizin bütün mahalle ve sokaklarında dolaşıyoruz, 2 tane folklor ekibimiz var. Filiz hanımlar da tulum ve davullarla Maltepe'nin bütün sokaklarında geziyorlar" dedi.

Bayramın ilk günü Maltepe sokakları tulum ve davul sesiyle şenlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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