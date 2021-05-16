Son dakika... Pendik'te kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber: Pendik'te bayram günü aşırı hız nedeniyle otobüs durağına dalan pikabın çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yusuf Miraç son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik'te bayram günü aşırı hız nedeniyle otobüs durağına dalan pikabın çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yusuf Miraç son yolculuğuna uğurlandı. Küçük çocuğun kazada yaralanan annesi, babası ve kardeşinin hastanede tedavisi sürerken, ailenin yakınları yakalanan şüphelilerden birinin serbest bırakılmasına isyan etti.

Feci kaza, Pendik'te bayramın ilk günü meydana gelmişti. İddiaya göre aşırı hızla seyreden pikap otobüs durağına dalmış, bu sırada durakta bekleyen 2'si çocuk 4 kişilik aile aracın çarpmasıyla yola savrulmuştu. Kazada hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yusuf Miraç Efiloğlu için cenaze töreni düzenlendi. Sultanbeyli'de bulunan evlerinin önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından küçük çocuk, Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi. Hayatını kaybeden küçük çocuğun kazada yaralanan annesi, babası ve kardeşinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Kaza sonrasında araç plakasını sökerek olay yerinden kaçan pikap sürücüsü ve yanındaki 2 kişiden yakalanarak gözaltına alınan bir kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenilirken, ailenin yakınları mahkemenin kararına tepki gösterdi.

"Annesinin henüz haberi yok"

Yeğeninin cenazesine katılan acılı amca Arif Efiloğlu, "Acımız büyük, 5 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Abim, yengem ve 1 yaşındaki yeğenim hastanede tedavi görüyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Bize bunları yaşatanların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Umarım bu yaptıkları yanına kar kalmayacak. Hayatını kaybeden yeğenim daha 5 yaşındaydı. Yengem henüz çocuğunun öldüğü haberini almadı. Bu kaza değil resmen katliam" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA