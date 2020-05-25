Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

Tüm ülkede dört günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Bayburt'ta cadde ve sokaklar Ramazan Bayramının ilk günü kendilerine tanınan hakkı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı.

Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı
25.05.2020 05:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 05:21

Tüm ülkede dört günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Bayburt'ta cadde ve sokaklar Ramazan Bayramının ilk günü kendilerine tanınan hakkı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilerek, saat 14.00-20.00 saatleri arasında izin verilmesi nedeniyle Bayburt'ta yaşlılar parklara ve sokaklara akın etti.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24 Mayıs tarihinde yaşlıların 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkabileceklerini duyurmuştu.

Saatler 14.00'ü gösterdiğinde 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. Günlerdir evlerinden çıkmayan yaşlıların mutlu olduğu ve karşılaştığı arkadaşlarıyla bazıları sosyal mesafeyi koruyarak sohbet ederken bazıları da sosyal mesafeye aldırış etmedi. Kısıtlama gününde 6 saatlik izni olan vatandaşlar, parkların, boş cadde ve sokakların keyfini sürdü. Uzun süredir evlerinde kaldıklarını dile getiren yaşlılar, sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, uygulamanın devam etmesini istediler.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma serbestliği olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek, bayram şekeri ikram edip bayramlarını tebrik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı Haber
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Kaza yapan sürücü, 'Gazeteciyim' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kaza yapan sürücü, "Gazeteciyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu
Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu
Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı
Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Özkan Uğur Hatice Çarpar Onur Büyüktopçu Mehmet Ali Erbil
Spor Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Bayram Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 05:21:46. #1.15#
title