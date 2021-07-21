Bayramın ikinci gününde piknik alanları doldu
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Bayramın ikinci gününde piknik alanları doldu

Bayramın ikinci gününde piknik alanları doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde piknik yapmak isteyen vatandaşlar, yeşil alanlara akın ederek tatilin keyfini sürdü.

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde piknik yapmak isteyen vatandaşlar, yeşil alanlara akın ederek tatilin keyfini sürdü.

Eskişehir'de bayramın ilk gününde kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, ikinci günde piknik alanlarına giderek mangal yaktı. Başta Regülatör Piknik Alanı olmak üzere birçok parkta yoğunluk yaşandığı görüldü. Yeşil alanlarda ailesiyle birlikte vakit geçirenler hem eğlendi hem de bayram tatilinin keyfini sürdü. Güneşli havada piknik yapan Eskişehirliler, çimlere uzanıp adeta doğanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların ağaç gölgesinde uyuması, doğanın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan tatilin ilerleyen günlerinde piknik alanlarının daha da kalabalık olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Bayramın ikinci gününde piknik alanları doldu
Bayramın ikinci gününde piknik alanları doldu
Bayramın ikinci gününde piknik alanları doldu
Bayramın ikinci gününde piknik alanları doldu
Bayramın ikinci gününde piknik alanları doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
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