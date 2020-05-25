Bayramın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı Boş cadde ve sokaklar Ekmek fırını - BitlisRamazan Bayramı'nın ikinci gününde Bitlis'te de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Boş cadde ve sokaklar Ekmek fırını - Bitlis Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Bitlis'te de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşların kısıtlamaya genel olarak uyduğu kentte polis ekipleri cadde, sokak ve meydanlarda önlem aldı. Şehrin en işlek caddelerinde devriye gezen polisler, araçları durdurup sürücülerin kimlik ve izin belgelerini kontrol etti. Kaynak: AA