- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor

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- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın 15'inci gününün Ramazan Bayramına denk gelmesiyle kent genelinde sessizlik hakim oldu. Polis ekiplerinin denetimleri devam ederken sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise cezai işlemler uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL