- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | 3. Sayfa

- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın 15'inci gününün Ramazan Bayramına denk gelmesiyle kent genelinde sessizlik hakim oldu. Polis ekiplerinin denetimleri devam ederken sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise cezai işlemler uygulandı.

- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor
- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor
- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor
- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor
- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor
- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor
- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor
- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor
- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor
- Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

Sarıyer'de denize giren gençler, polisi görünce kıyafetlerini giyinemeden kaçtı
Sarıyer'de denize giren gençler, polisi görünce kıyafetlerini giyinemeden kaçtı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ömer Çelik Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Samet Aybaba Ali Tandoğan Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde de kısıtlama devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 14:17:59. #1.16#

title