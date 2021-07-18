Bayramın ikinci günü Trakya'da sağanak bekleniyor
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Bayramın ikinci günü Trakya'da sağanak bekleniyor

Bayramın ikinci günü Trakya'da sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Trakya'da sağanak öngörülüyor.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Trakya'da sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Bayram arifesinde ve birinci günü bölgede yağış beklenmezken, bayramın ikinci günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bayramın dördüncü günü bölgede parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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