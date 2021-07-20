Bayramın ikinci günü eczaneler açık mı? 21 Temmuz eczaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı heyecanı yaşadığımız şu günlerde eczane çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz bayramlarda kısıtlamalar yaşanırken resmi tatillerde eczanelerin çalışma durumu değişikliği devam ediyor. Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? Bayramın ikinci günü eczaneler açık mı? 21 Temmuz eczaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?