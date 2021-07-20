Bayramın ikinci günü eczaneler açık mı? 21 Temmuz eczaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?
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Bayramın ikinci günü eczaneler açık mı? 21 Temmuz eczaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?

Bayramın ikinci günü eczaneler açık mı? 21 Temmuz eczaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?
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Kurban Bayramı heyecanı yaşadığımız şu günlerde eczane çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz bayramlarda kısıtlamalar yaşanırken resmi tatillerde eczanelerin çalışma durumu değişikliği devam ediyor. Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? Bayramın ikinci günü eczaneler açık mı? 21 Temmuz eczaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı heyecanı yaşadığımız şu günlerde eczane çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz bayramlarda kısıtlamalar yaşanırken resmi tatillerde eczanelerin çalışma durumu değişikliği devam ediyor.Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? Bayramın ikinci günü eczaneler açık mı? 21 Temmuz eczaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı boyunca eczaneler açık değil. Eczaneler nöbetçi sisteme göre çalışacak.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

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Bayramın ikinci günü eczaneler açık mı? 21 Temmuz eczaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? - Haberler
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