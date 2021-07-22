Bayramın 4. günü Bim, A101, Şok açık mı kapalı mı? BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı kapalı mı? 23 Temmuz Cuma bayramın son günü Bim açık mı?
Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden birileri olan Bim, A101 ve ŞOK marketler bayramda açık mı kapalı mı merak ediliyor. Özellikle bazı marketler bayramın ilk 2 günü kapalı kalmıştı. Bugün yani 3. gün ise tekrardan açıldı. Peki, Bim açık mı kapalı mı? A101 bayramda açık mı kapalı mı? ŞOK marketler açık mı? Detaylar haberimizde...
Bayramda hangi marketler açık hangileri kapalı olacak araştırılıyor. Normalde BİM ve A101 bayramın ilk günü kapalı iken ŞOK marketleri açıktı. Bundan dolayı hangi market hangi günler açık merak edildi. Peki 23 Temmuz Cuma günü BİM açık mı kapalı mı? 23 Temmuz ŞOK açık mı kapalı mı? 23 Temmuz A101 açık mı kapalı mı?
KURBAN BAYRAMINDA MARKETLER AÇIK MI?
Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.
HANGİ MARKET HANGİ GÜNLER AÇIK OLACAK?
BİM bayramın ilk 2 günü kapalıydı. Son 2 günü ise açıktır.
A101 bayramın 1. günü kapalıydı. Diğer günler ise açık olacaktır.
ŞOK marketler ise bayramın 4 günü de açıktır.
23 TEMMUZ CUMA BİM, ŞOK, A101 AÇIK MI KAPALI MI?
23 Temmuz Cuma 2021 yani bayramın 4. günü tüm zincir marketler açık olacaktır. Marketlerin çalışma saatleri genellikle 09:00 - 21:00 arasındadır. Yani bu saatler içerisinde ŞOK, A101 ve BİM açık olacaktır.