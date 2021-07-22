Bayramın 4. günü Bim, A101, Şok açık mı kapalı mı? BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı kapalı mı? 23 Temmuz Cuma bayramın son günü Bim açık mı?

Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden birileri olan Bim, A101 ve ŞOK marketler bayramda açık mı kapalı mı merak ediliyor. Özellikle bazı marketler bayramın ilk 2 günü kapalı kalmıştı. Bugün yani 3. gün ise tekrardan açıldı. Peki, Bim açık mı kapalı mı? A101 bayramda açık mı kapalı mı? ŞOK marketler açık mı? Detaylar haberimizde...