BAYRAMIN 3. GÜNÜNDE DE YOLLAR VE MEYDANLAR SESSİZ 1
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BAYRAMIN 3. GÜNÜNDE DE YOLLAR VE MEYDANLAR SESSİZ 1

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günü, Ramazan Bayramı'nın ise 3. gününde yollar boş kaldı.

26.05.2020 08:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:39

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günü, Ramazan Bayramı'nın ise 3. gününde yollar boş kaldı. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azken,meydanlarda sessizlik hakimdi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Ramazan Bayramı'nın 3. gününde yollar ve meydanlar boş kaldı. Şişli Meydanı, Mecidiyeköy Meydanı ve Büyükdere Caddesi'nde sessizlik hakim olurken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.

BAYRAMIN 3. GÜNÜNDE DE YOLLAR VE MEYDANLAR SESSİZ 1

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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