Bayramın 2. gününde de yollar ve meydanlar sessiz
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Bayramın 2. gününde de yollar ve meydanlar sessiz

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü günü, Ramazan Bayramı'nın ise 2. gününde yollar boş kaldı.

Bayramın 2. gününde de yollar ve meydanlar sessiz
25.05.2020 08:23 | Son Güncelleme: 25.05.2020 08:26
KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü günü, Ramazan Bayramı'nın ise 2. gününde yollar boş kaldı. D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın 3'nci günü olan Ramazan Bayramı'nda 2. gününde yollar ve meydanlar boş kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim olurken, D-100 Karayolunda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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