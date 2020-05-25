Bayramın 2. gününde de yollar ve meydanlar sessiz
KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü günü, Ramazan Bayramı'nın ise 2. gününde yollar boş kaldı.
25.05.2020 08:23 | Son Güncelleme: 25.05.2020 08:26
KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü günü, Ramazan Bayramı'nın ise 2. gününde yollar boş kaldı. D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.
- İstanbul
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın 3'nci günü olan Ramazan Bayramı'nda 2. gününde yollar ve meydanlar boş kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim olurken, D-100 Karayolunda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA