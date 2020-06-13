Bayramiçli üreticiler kiraz satışlarından memnun Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde üreticiler kiraz satışlarından memnun.İlçede geçtiğimiz hafta toplanmaya başlayan ihracat ürünü "Napolyon-900" cinsi kiraz ilk günler 15-16 lira arasında değişen fiyatlarla alıcısına ulaştı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde üreticiler kiraz satışlarından memnun.

İlçede geçtiğimiz hafta toplanmaya başlayan ihracat ürünü "Napolyon-900" cinsi kiraz ilk günler 15-16 lira arasında değişen fiyatlarla alıcısına ulaştı.

Halen kilogramı 11 liradan satılan ihracat kirazı, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Bayramiç'de ihracat kirazı toplayan firma yetkilisi Ahmet Şenol, bölgedeki kirazın tadından ve kalitesinden çok memnun olduklarını söyledi.

Kazdağları bölgesinin eşsiz doğal imkanlarında yetişen ürününün memnuniyet verici düzeyde olduğunu belirten Şenol, "Bizler de bu ürünü yurtdışında tanıtmak amacıyla bölgeden alımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu ise, Kazdağları'nın bereketli topraklarında ve soğuk sularında yetişen kirazın bu yıl hem üreticiyi hem de tüketiciyi sevindirdiğini ettiğini anlattı.

Üreticinin verimden ve fiyatlardan, tüketicinin ise tat ve aromadan mutlu olduklarına işaret eden Çobanoğlu, şunları söyledi:

"Müdürlüğümüz ekipleri ise sürekli arazide denetim ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek üretimi yönlendiriyor. Kiraz bizim uluslararası en rekabet edebilir ürünümüzdür. Hem kendi insanımız hem de ihracat için kaliteden taviz vermeyiz. Üretimin her aşamasında üreticinin yanındayız. Sağlıklı ve güvenilir üretim için bahçelerden, halden, satış yerlerinden numuneler alarak bakanlığımız laboratuarlarında her türlü analizi yaptırıyoruz. Özellikle bu yıl kirazlarımız çok kaliteli. Herhangi bir ilaç ve hastalık kalıntısına rastlanmamıştır. Üreticilerimize duyarlılıkları için teşekkür eder, bereketli bir sezon dilerim."

Kaynak: AA