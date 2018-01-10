Bayramiçli Güreşçilerden Başarı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Mustafa-Gülçen Çınaroğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan güreş takımı, Çanakkale Güreş İl Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olarak başarı elde etti.

Bayramiçli güreşçiler, Çanakkale Güreş İl Şampiyonası'nda takım halinde ikincilik kürsüsünde yer aldı. İlçenin önde gelen eğitim kurumlarından Mustafa-Gülçen Çınaroğlu Anadolu Lisesi'nin 5 öğrencisinden oluşan güreş takımı, kısa süre içerisinde hazırlandıkları turnuvada büyük başarı elde etti. Zorlu rakipleriyle başa baş bir mücadele örneği sergileyen Bayramiçli güreşçiler, izleyicilerin takdirini topladı. İlerleyen aylarda yapılacak turnuvalarda daha büyük başarılar elde etmek istediklerini dile getiren güreşçiler, çok çalıştıklarını ve bunun karşılığını almaya başladıklarını söyledi. - ÇANAKKALE