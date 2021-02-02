Bayramiç'teki seralar, lodos nedeniyle hasar gördü
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Bayramiç'teki seralar, lodos nedeniyle hasar gördü

02.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:41
Bayramiç'teki seralar, lodos nedeniyle hasar gördü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, seralarda hasara yol açtı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, seralarda hasara yol açtı.

Bayramiç'te iki gündür etkili olan sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezindeki Menderes Mahallesi Bahçelerarası mevkisindeki çok sayıda sera fırtınadan zarar görürken Gürsel Ekici'ye ait sera ise kullanılamaz hale geldi.

Ekici, AA muhabirine, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini arttırdığını söyledi.

Seraları kaplayan malzemelerin paramparça olduğunu ifade eden Ekici, şunları anlattı:

"Sera demirlerinin büyük bölümü yıkıldı ve sulama boruları yerinden söküldü. Seralarda ekili bulunan marullar yenemez hale geldi. Binlerce liralık zararım var. İlçemizde selden hemen sonra meydana gelen lodos zararımızı katladı. Hava şartlarının böylesi şiddetli hale gelmesi üzerine ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Böyle giderse seracılığı bırakma noktasına geleceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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