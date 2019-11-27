Bayramiç'te yanan ev kullanılamaz hale geldi
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Bayramiç'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

27.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:48
Bayramiç'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

'nin ilçesinde evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi İnönü Caddesindeki Cevdet Gürel'e ait tek odalı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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