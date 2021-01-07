Bayramiç'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Bayramiç'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

07.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:10
Bayramiç'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Teoman Erer'in (32) kullandığı 34 FY 6650 plakalı motosiklet, Bayramiç-Ezine yolunda Ahmet Kuş (70) idaresindeki traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erer, sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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