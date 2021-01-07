Bayramiç'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
07.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:10
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Teoman Erer'in (32) kullandığı 34 FY 6650 plakalı motosiklet, Bayramiç-Ezine yolunda Ahmet Kuş (70) idaresindeki traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erer, sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama