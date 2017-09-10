Bayramiç'te Trafik Kazası, 3 Yaralı

Bayramiç-Ezine karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Bayramiç-Ezine karayolu Yahşieli Köyü sapağı yakınında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bayramiç yönünden Ezine istikametine gitmekte olan Gürkan Uluyıldız yönetimindeki 17 ZG 309 plakalı kamyonet, arazi yoluna dönmekte olduğu sırada aynı yönden gelmekte olan Abdullah Tumay yönetimindeki 17 SS 035 plakalı otomobil kamyonete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç şarampole uçtu.



Kazada kamyonet sürücüsü Gürkan Uluyıldız, otomobil sürücüsü Abdullah Tumay ve eşi Ayşe Türkan Tumay yaralandı. Kaza zedelere yoldan geçen diğer araç sürücülerin yardımı ile araçlardan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesine sevk edildiler. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma Trafik kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - ÇANAKKALE