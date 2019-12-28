Bayramiç'te trafik kazası: 2 yaralı
Bayramiç'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bayramiç'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mustafa Kızık'ın (38) kullandığı plakasız motosiklet Çatalçam köyü yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü Kızık ile kayınvalidesi Hafize Yıldırım (63) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, kaldırıldıkları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.