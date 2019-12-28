Bayramiç'te trafik kazası: 2 yaralı
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Bayramiç'te trafik kazası: 2 yaralı

Bayramiç'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

28.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:00
Bayramiç'te trafik kazası: 2 yaralı

'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mustafa 'ın (38) kullandığı plakasız motosiklet köyü yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü Kızık ile kayınvalidesi Hafize Yıldırım (63) yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, kaldırıldıkları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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