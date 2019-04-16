Bayramiç'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk, hafif ticari araç çarpması sonucu yaralandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk, hafif ticari araç çarpması sonucu yaralandı.
Atatürk Caddesi'ndeki Öğretmenevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Milli Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ebrar B'ye (10), Habil G idaresindeki 17 TC 113 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Kazada yaralanan Ebrar B, sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencinin vücudunda hafif sıyrıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA