Bayramiç 'Te Tarım Araçlarının Görünürlüğüne Bir Kez Daha Dikkat Çekildi
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Bayramiç 'Te Tarım Araçlarının Görünürlüğüne Bir Kez Daha Dikkat Çekildi

Bayramiç 'Te Tarım Araçlarının Görünürlüğüne Bir Kez Daha Dikkat Çekildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bayramiç 'te Tarım Araçlarının Görünürlüğüne Bir Kez Daha dikkat çekildiProje ile ilgili olarak Bayramiç ilçesi - Ezine yolu üzeri 7. km bir tören düzenlendi.

Bayramiç 'te Tarım Araçlarının Görünürlüğüne Bir Kez Daha dikkat çekildiProje ile ilgili olarak Bayramiç ilçesi - Ezine yolu üzeri 7. km bir tören düzenlendi. Kaymakam Dr. Hacı Arslan UZAN 'ın da katıldığı törende Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş Salih ALBAYRAK, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun KAYA, Bayramiç Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail PEHLİVAN, Bayramiç Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ile çiftçilerkatıldı. Proje ile ilgili bilgi veren Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzm. J. VIII. Kd. Çvş Hakan ÖZTÜRK ; traktör kazaların birçoğunun traktör ve römorkların dış ışık donanımındaki aksaklıklardan kaynaklandığını söyledi. Proje kapsamında reflektör ve uyarı lambası bulunmayan traktör sahiplerine imkanlar dahilinde reflektör ve uyarı lambası hediye edilerek trafikte seyreden tüm traktörlere takılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Proje ve proje kapsamında yapılan etkinliklerin farkındalık yaratmayı amaçladığını belirten Bayramiç İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan UZAN; "Bayramiçte'de yoğun olan tarımsal trafik haraketliliği nedeniyle olabilesi kazaların önüne geçmek ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz"dedi. Yapılan konuşmaların ardından bazı traktör ve römorklara reflektör ve uyarı lambası montajı yapıldı. Bu montajlardan birini sembolik olarak Kaymakam Dr. Hacı Arslan UZAN gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre

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