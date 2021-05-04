Bayramiç'te tarihi caminin minaresinin şerefesi yıkıldı
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Bayramiç'te tarihi caminin minaresinin şerefesi yıkıldı

Bayramiç'te tarihi caminin minaresinin şerefesi yıkıldı
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Tarihi Çarşı Camisi'nin minaresinin şerefesinin bir bölümü yıkıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Tarihi Çarşı Camisi'nin minaresinin şerefesinin bir bölümü yıkıldı.

Henüz belirlenemeyen nedenle yıkılan şerefenin kopan parçaları, minarenin bitişiğindeki işyerinin çatısına, ardından da yola saçıldı.

Parçaların dağıldığı cadde, zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Ardından caddede temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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