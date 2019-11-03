Bayramiç'te taekwondo şampiyonasına büyük ilgi

03.11.2019 17:21

Bayramiç Belediyesi Cumhuriyet Kupası Taekwondo Şampiyonası, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.



Halkın büyük ilgi gösterdiği organizasyona, 128 sporcu katıldı. Sporcular bu sayede yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Taekwondo Şampiyonası, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Bayramiç Belediyesi Cumhuriyet Kupası Taekwondo Şampiyonası'na Bayramiç, Çanakkale, Balıkesir Ayvalık, Balıkesir Burhaniye ve Kırklareli Babaeski'den kulüplerin bünyesinde bulunan 128 sporcu ter döktü. Bay ve bayan olmak üzere minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 28 sıklette düzenlenen şampiyona, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Şampiyonada Türkiye ve uluslararası turnuvalarda boy göstermiş sporcular da yer aldı. Turnuvada dereceye girenlere madalyalarını Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, İl Genel Meclisi Üyesi Zeki Sezer, Bayramiç İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Çelik, Bayramiç İlçe Jandarma Komutanı Salih Albayrak, MHP İlçe Başkanı Mehmet Erdemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Ziya Erol, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Salih Serdar Akar ve Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan tarafından takdim edildi. Sporcuların yeteneklerini ve çalışmalarının karşılığını sergileme fırsatı bulduğu şampiyonaya sporseverler büyük ilgi gösterdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA