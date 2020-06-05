Bayramiç?te sınav öncesi öğrencilere moral ziyareti
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Bayramiç?te sınav öncesi öğrencilere moral ziyareti

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere pandemi sürecinde moral vermek ve destek olmak amacıyla oluşturulan destek grubuyla ziyaretler düzenlendi.

Bayramiç?te sınav öncesi öğrencilere moral ziyareti
05.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:13

 

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere  pandemi sürecinde moral vermek ve destek olmak amacıyla oluşturulan destek grubuyla ziyaretler düzenlendi. İlçede bulunan 27- 28 Haziran'da yapılacak YKS ile 20 Haziran'da yapılacak LGS öncesinde toplam 540 öğrenciye morallerini yükseltmek için öğretmen ve okul müdürlerinden oluşan sosyal destek grubunca ziyaret düzenlendi. Pandemi sürecinden etkilenen öğrencilere, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun katkılarıyla düzelenen ziyarette maske kırtasiye malzemeleri ve dezenfektandan oluşan hediye paketi dağıtıldı. Öğrencilerin sıkıntılarını dinleyen öğretmenler ve okul müdürleri, pandemi sürecinde sınavda karşılaşacakları sorunlar hakkında bilgilendirdi. İlçede 540 öğrenci evi ziyaret edilirken bazı öğrenci ziyaretlerine Kaymakam Sercan Gökdemir de katıldı. Gökdemir, öğrencilerle sohbet edip hediyelerini sundu. 

Kaymakam Sercan Gökdemir, ziyaretlerde pandemi sürecinde 18 yaş altı öğrencilerin sokağa çıkmamasının verdiği moral bozukluğunu bir anlamda da gidermek için öğrencilerle buluştuklarını ifade ederek, sınav öncesi başarılar diledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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