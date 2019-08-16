Bayramiç'te silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

16.08.2019 14:23

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada iki kardeşi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Otogar önündeki kahvehanede oturan üç kardeşten İ.İ. ve S.İ'yi yaraladığı öne sürülen Erkan E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA