Bayramiç'te sıkı korona virüs denetimleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sürücü ve yolculara ateş ölçümü ile maske denetimi yapmaya devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sürücü ve yolculara ateş ölçümü ile maske denetimi yapmaya devam ediyor.

Jandarma ve polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin giriş noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümü, maske ve sosyal mesafe kontrollerini yapmayı sürdürüyor. Ekipler, virüsten korunma amaçlı eldiven ve maske takarak, durdurdukları sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçtü. Sürücülere virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirme ve uyarı da yapan ekipler, denetimlerini gün boyu sürdürdü.

Denetimlerde 37,5 ve üzerinde ateşi olduğu belirlenen kişilerin sağlık ekiplerine teslim edileceği ve 14 günlük karantinaya alınacağı kaydedildi. Ekipler, şehirler arası yolculuk yapan vatandaşları mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda da uyarıda bulunmaya devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA