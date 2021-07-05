Bayramiç'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Bayramiç'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bayramiç'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde seyreden K.K. (14) idaresindeki 17 ACL 607 plakalı motosiklet, Cumhur I. (32) idaresindeki 17 ABN 298 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosikletten savrulan sürücünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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