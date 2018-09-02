Bayramiç'te Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayramiç-Çan karayolunda seyreden Sami Eroğlu'nun kullandığı 17 ES 824 plakalı otomobil, Menderes Mahallesi'nde yaya Aliriza Özkan'a (73) çarptı.

Acil Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaydırılan Özkan, burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.