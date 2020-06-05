Bayramiç'te otluk yangını - ÇANAKKALE Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Üçyol köyünün Dedelik mevkiindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 acil müdahale aracı ve Bayramiç Belediyesi'ne ait 1 itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında 5 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA