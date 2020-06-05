Bayramiç'te otluk yangını - ÇANAKKALE
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Bayramiç'te otluk yangını - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

05.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:48

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Üçyol köyünün Dedelik mevkiindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 acil müdahale aracı ve Bayramiç Belediyesi'ne ait 1 itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında 5 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bayramiç'te otluk yangını - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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