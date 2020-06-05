Bayramiç'te otluk yangını
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
05.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:24
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Üçyol köyünün Dedelik mevkiindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 acil müdahale aracı ve Bayramiç Belediyesi'ne ait 1 itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangında 5 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA