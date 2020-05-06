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Bayramiç'te örtü altı çilek hasadı başladı

Bayramiç'te örtü altı çilek hasadı başladı
06.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:34

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde örtü altı çilek hasadı başladı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde örtü altı çilek hasadı başladı. Toplam 165 dönüm çilek yetiştirilen ilçede, 580 ton çilek hasadı yapılıyor. Çileklerin kilosu 10 liradan satılıyor.

Bayramiç'te örtü altı çilek hasadı başladı. Üreticiler, çileğin kilosunu 10 liradan satıyor. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ve Yassıbağ Köyü Muhtarı Mustafa Demir, odanın meclis kurulu üyesi ve örtü altı çilek yetiştiricisi Ertuğrul Güngör'ü seralarında ziyaret etti.

Güngör, çileğin kilosunun pazarda 10 liraya satıldığını ve üretimin iyi seviyede olduğunu söyledi. Pehlivan ise çilek üretiminin ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "İlçemizde; Yassıbağ, Beşik, Daloba köylerinde ağırlıklı olma üzere toplam 165 dönümde çilek yetiştiriliyor. Yıllık 580 ton çilek hasadı yapılıyor. İlçe ekonomisine büyük girdiler sağlanıyor. Çileğin tadı, aroması çok güzel. İlaç ve gübre kullanılmıyor, çileklerimiz organik. Allah kazancımızı bereketlendirsin" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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