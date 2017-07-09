Bayramiç'te Orman Yangını

Bayramiç'in Pıtıreli köyünde çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Pıtıreli köyünün Tavşanderesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Havadan 1 helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonunda yangın söndürüldü.



Yangında ilk belirlemelere göre 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.