Bayramiç'te orman personeline iş başı eğitimi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramiç'te orman personeline iş başı eğitimi düzenlendi

Bayramiç'te orman personeline iş başı eğitimi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2021 sezonu orman yangınlarıyla mücadele dönemi için iş başı eğitimi gerçekleştirildi.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2021 sezonu orman yangınlarıyla mücadele dönemi için iş başı eğitimi gerçekleştirildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Tuncay Işık, şube mühendisleri Osman Bayır, Tarkan Balamur ve Ersin Gürbüz ile Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek ile bölgeye bağlı işletme şeflerinin de yer aldığı eğitime, toplam 90 personel katıldı.

Arazöz, su ikmal, ilk müdahale ve yangın kontrol kulelerinde görevli personele eğitim verilirken, araçlardaki tüm malzemeler tek tek kontrolden geçirildi.

Gün boyu süren eğitim kapsamında, işletme müdürlüğü bünyesindeki 8 arazöz, 2 su ikmal ve 3 ilk müdahale aracının eksikleri tamamlandı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, eğitimle birlikte yangın sezonuna tüm gücüyle hazır hale gelirken, eğitim esnasında sosyal mesafe kuralına özen gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

Bakan Pakdemirli: Kaz Dağları'ndaki maden sahası bakanlığımıza geçti
Bakan Pakdemirli: Kaz Dağları'ndaki maden sahası bakanlığımıza geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Müge Anlı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Rıza Kayaalp Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayramiç'te orman personeline iş başı eğitimi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:36:24. #1.15#

title