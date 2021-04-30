Bayramiç'te orman personeline iş başı eğitimi düzenlendi

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2021 sezonu orman yangınlarıyla mücadele dönemi için iş başı eğitimi gerçekleştirildi.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2021 sezonu orman yangınlarıyla mücadele dönemi için iş başı eğitimi gerçekleştirildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Tuncay Işık, şube mühendisleri Osman Bayır, Tarkan Balamur ve Ersin Gürbüz ile Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek ile bölgeye bağlı işletme şeflerinin de yer aldığı eğitime, toplam 90 personel katıldı.

Arazöz, su ikmal, ilk müdahale ve yangın kontrol kulelerinde görevli personele eğitim verilirken, araçlardaki tüm malzemeler tek tek kontrolden geçirildi.

Gün boyu süren eğitim kapsamında, işletme müdürlüğü bünyesindeki 8 arazöz, 2 su ikmal ve 3 ilk müdahale aracının eksikleri tamamlandı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, eğitimle birlikte yangın sezonuna tüm gücüyle hazır hale gelirken, eğitim esnasında sosyal mesafe kuralına özen gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama