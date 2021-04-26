Bayramiç'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçede salgın yayılımının kontrol altında tutulması amacıyla yeni tedbirler alındı.

Buna göre, Evciler ve Yahşıeli köylerinde 10 gün süreyle karantina uygulanacak.

Her iki köye giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kontrol edilecek. Testleri pozitif çıkan hastaların durumları da görevli sağlık ekiplerince izlenecek.

Vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama