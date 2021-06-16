Bayramiç'te kiraz toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı
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Bayramiç'te kiraz toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı

Bayramiç'te kiraz toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Bayramiç'te kiraz toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Bayramiç'te kiraz toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki Debboylar mevkisinde bulunan evinin bahçesindeki kiraz ağacına çıkan Nizamettin Akçınar (84) bir süre sonra dengesini kaybederek düştü.

Akçınar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Nimazettin Akçınar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bayramiç'te kiraz toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı
Bayramiç'te kiraz toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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