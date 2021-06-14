Bayramiç'te kiraz hasadı başladı
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Bayramiç'te kiraz hasadı başladı

Bayramiç'te kiraz hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ziraat 900 ve Napolyon cinsi kirazlarda hasat başladı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ziraat 900 ve Napolyon cinsi kirazlarda hasat başladı.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, yaptığı açıklamada, bu yıl iklim değişikliği ve hava şartlarından dolayı rekoltede düşüş olduğunu bildirdi.

Bugünlerde kirazın kilogram fiyatının 15 liradan işlem gördüğünü belirten Pehlivan, "İlçemizden bu yıl 5 bin ton kiraz çıkacağını tahmin ediyoruz. Kiraz geçen sene de aynı fiyattaydı ama girdi fiyatları çok yükseldi. Girdi fiyatlarının bu seviyede olması üreticiyi etkiler. Kiraz zor, meşakkatli bir ürün." dedi.

İhracatçı firma yetkilisi Efe Demirbaş ise Isparta merkezli bir şirket olarak 7 Haziran'dan bu yana Bayramiç'te alım yaptıklarını anlattı.

Şimdiye kadar yaklaşık 100 ton kiraz aldıklarını aktaran Demirbaş, "Ürünler gayet iyi, fiyatlarımızı da üreticiyi memnun edecek düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Kirazın kalibresine, rengine, kalitesine göre fiyatları değişiyor. Kiraz rekoltesi bu sezon ülke genelinde düşük. Çanakkale bölgesi nispeten iyi durumda." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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