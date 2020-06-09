Bayramiç'te kiraz hasadı başladı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kiraz hasadı başladı.
09.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:54
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kiraz hasadı başladı.
Yüksek rekolte bekleyen üreticiler, ürünlerin olgunlaşmasıyla hareketli günler yaşamaya başladı.
Sebze meyve halinde toptan alımlara başlanırken, ihracat malı olarak bilinen "Ziraat 900" ve "Napolyon" cinsi kiraz kilogramı 10-15 liradan satışa çıktı.
Bayramiç'te yaklaşık 4 bin 800 dekar alanda yıllık 10 bin ton kiraz üretimi yapılıyor.
Kaynak: AA