Bayramiç'te kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Bayramiç'te kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Bayramiç'te kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Akpınar köyünden ilçe merkezine giden Aykut Arslan (25) idaresindeki 17 AAP 562 plakalı motosiklet, Kavaklıçeşme mevkisinde yolun kenarına devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine götürülen Arslan, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Bayramiç'te kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Bayramiç'te kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Bayramiç'te kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Bayramiç'te kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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