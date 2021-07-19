Bayramiç'te kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Akpınar köyünden ilçe merkezine giden Aykut Arslan (25) idaresindeki 17 AAP 562 plakalı motosiklet, Kavaklıçeşme mevkisinde yolun kenarına devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine götürülen Arslan, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama