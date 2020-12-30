Bayramiç'te kaçak tütün operasyonu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 kilogram tütün ile satışa hazır 11 bin 220 adet sarma sigara ele geçirdi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 kilogram tütün ile satışa hazır 11 bin 220 adet sarma sigara ele geçirdi.

Bir ihbarı değerlerdiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayramiç'te kaçak tütün bulunduran ve sarma sigara üretimi yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda bir havalı sigara sarma makinesi ve kompresör ile 28 kilo 850 gram tütün, içime ve satışa hazır halde 11 bin 220 adet sarma sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Tütün Kanununa Muhalefet" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama