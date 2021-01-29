Bayramiç'te iş yerinden 2 bin liralık içki çalındı
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Bayramiç'te iş yerinden 2 bin liralık içki çalındı

29.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:44
Bayramiç'te iş yerinden 2 bin liralık içki çalındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir iş yerinden 2 bin liralık içki çalındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir iş yerinden 2 bin liralık içki çalındı.

İlçe merkezinde Karşıyaka Sokak'ta bulunan Mehmet Er'e ait iş yerine gelen kimliği belirsiz kişiler kapıyı kırıp içeriye girdi.

Şüpheliler burada bulunan 2 bin liralık içkiyi çalarak kaçtı.

Durumu fark eden Er, olayı polis ekiplerine bildirdi.

Polis çevredeki güvenlik kameralarından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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