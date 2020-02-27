Bayramiç'te ev yangını
Haberler » Güncel » Bayramiç'te ev yangını - Haber

Bayramiç'te ev yangını

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bir evde bacadan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

27.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:02
Bayramiç'te ev yangını

ÇANAKKALE'nin ilçesinde bir evde bacadan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. 

Bayramiç ilçesi Mahallesi Güvemcik Sokak'ta oturan Güler'in (72) evinde, dün akşam saatlerinde bacadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.Yangında evde maddi zarar meydana geldi. 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler