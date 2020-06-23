Bayramiç'te etkili olan dolu, ekili arazilere zarar verdi Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde geçen pazar etkili olan dolu, ekili arazilerde zarara yol açtı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde geçen pazar etkili olan dolu, ekili arazilerde zarara yol açtı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın en yoğun görüldüğü bölgenin Tongurlu köyü olduğunu bildirdi.

Teknik ekiple yaptıkları incelemede, Tongurlu'daki ekili alanların yüzde 80'inin zarar gördüğünü belirlediklerini aktaran Çobanoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Yeşilköy, Karaköy, Sarıot ve Çırpılar köylerinde ise bu oran en düşük yüzde 5. Köylerde incelemelerimiz devam ediyor. Bu köylerde yağış farklı oranlarda olmak üzere üzüm bağlarına, elma ve şeftali bahçelerine zarar vermiş. Bölgede yaklaşık bir saat etkili olan yağışın metrekareye 70-80 kilogram oranında düştüğü görülüyor. Yağışın etkili olduğu bölgede bulunan yaklaşık 7 bin dönümlük elma, şeftali ve üzüm bağlarında zarar meydana geldi. Etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu, özellikle meyve ağaçlarında hasara neden oldu."

Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir ile çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çobanoğlu, hava koşullarının elverdiği sürece hasar tespitine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA