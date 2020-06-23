Bayramiç'te dolunun vurduğu elma bahçelerinde zarar tespiti sürüyor
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Bayramiç'te dolunun vurduğu elma bahçelerinde zarar tespiti sürüyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanağın zarar verdiği elma bahçeleri ile üzüm bağlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bayramiç'te dolunun vurduğu elma bahçelerinde zarar tespiti sürüyor
23.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:07

 ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanağın zarar verdiği elma bahçeleri ile üzüm bağlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bayramiç ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ilçenin geçim kaynaklarından olan yaklaşık 10 bin dönüm alandaki elma bahçesi zarar gördü. Ağaçlarda yeni gelişmeye başlayan elmaların üzerinde dolu izleri görüldü. Dolu, üzüm bağlarına da büyük zarar verdi. 

ZİRAAT ODASI BAŞKANI PEHLİVAN İNCELEME YAPTI

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Bölgesel dolu yağışları oldu. Bizim tespitlerimize göre bölgemizde yaklaşık olarak 7 ile 10 bin dönüm arasındaki alanda zarar bekliyoruz. Köylülerimizin geçim kaynağı elmacılık. Zaten bölgemizde parseller küçük bazda olduğu için de üreticimiz bu yılı zor geçirecektir. Dolu felaketiyle 3 köyümüzde zarar çok büyük miktarda oldu. Diğer köylerimizde de hafif miktarda oldu. Toplam 7 köyde zararımız var. Zarar gören elmalar genel rekolte üretimimizde düşüş sağlayacak. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan bize el uzatması, afet fonundan üyelerimize katkı sağlamasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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