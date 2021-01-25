Bayramiç'te çiçek açan ağaçlar meyve verdi
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Bayramiç'te çiçek açan ağaçlar meyve verdi

25.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:12
Bayramiç'te çiçek açan ağaçlar meyve verdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların yeterli seviyede olmaması nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açıp meyve verdi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların yeterli seviyede olmaması nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açıp meyve verdi.

İlçede bazı incir ağaçları yaprak çıkarmadan meyve verirken, bazı badem ağaçları ise çiçek açtı.

Lodos rüzgarıyla artan hava sıcaklıklarına aldanan ağaçlarda oluşan bu durum, görenleri şaşırttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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