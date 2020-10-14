Bayramiç'te ceviz hasadı başladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ceviz hasadı başladı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ceviz hasadı başladı. Modern tarım tekniklerinin kullanıldığı ceviz hasadında bu yılki rekoltenin yaklaşık 1 ton olması bekleniyor.

Bol oksijeni ve endemik bitki yapısıyla şifa deposu olan Kazdağları'nın yamacında bulunan Bayramiç ilçesinde ceviz üreticiliği de arttı. 9 yaşındaki ağaçlardan yaklaşık 35 kilogram ceviz elde ediliyor. Bu cevizler bölgede kurulan özel bir tesiste modern tarım teknikleri kullanılarak tüketime hazır hale getiriliyor.

"5 bin 500 dönüm alanda ceviz yetiştiriciliği yapılıyor"

İlçede yaklaşık 5 bin 500 dönüm alanda ceviz yetiştiriciliği yapıldığını kaydeden Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "İlçemizde modern tarım her geçen gün ön plana çıkmaktadır. Kazdağları'nın kuzey yamaçları, doğanın ve tarımın cennetidir. Ceviz yetiştiriciliği ilçemizde her geçen gün ön plana çıkmaktadır. Bayramiç'te yaklaşık olarak 5 bin 500 dönüm alanda ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yaklaşık olarak 800 kilogram ile 1 ton arasında rekolte beklenmektedir. Çünkü, üreticilerimiz çalışkan, modern tarımın tekniklerini uyguluyorlar. ve bugün artık Bayramiç ilçesi cevizde de metropol kentler pazarında yerini almaktadır" dedi.

"Bu dönem güzel bir hasat olacağını umut ediyorum"

Bu yıl büyük bir oranda hasat beklediklerini ifade eden özel bir tarım firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Dursun ise, "Yaklaşık 10 yıl önce başladığımız ceviz üreticiliğinin bu yıl da 10'ncu hasadını yapmaktayız. Ağaçlarımız yaş ortalaması yaklaşık 9'dur. Bu dönem öyle umut ediyorum ki güzel bir hasat yapıyor olacağız. İnşallah tüm çiftçilerimiz açısından bolluk ve bereketli bir hasat olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı