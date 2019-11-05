Bayramiç'te çatı yangını

05.11.2019 12:26

Bayramiç'te 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Camicedit Mahallesi Kızılyar Caddesi üzerinde bulunan Ekrem Sayan'a ait 3 katlı evin çatısında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında evin çatı bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA