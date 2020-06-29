Bayramiç'te boşaltılan okul binasında yangın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesinin ek binasında çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesinin ek binasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, okul binasının yıkım işlemi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kaynak: AA